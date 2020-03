Projeto Alcance: Assembleia Legislativa inicia transmissão de aulas ao vivo pela Tv

A TV Assembleia transmite a partir desde sábado (21) aulas ao vivo do Projeto Alcance, que prepara estudantes da rede pública para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ofertado pelo Legislativo cearense, o projeto reúne aos sábados cerca de 1.000 alunos no anexo II da Casa, mas teve as aulas presenciais suspensas para prevenir a propagação do novo coronavírus.

Das 8h ao meio-dia de cada sábado, os estudantes poderão assistir as aulas pela TV Assembleia, por dispositivos móveis, pelo site da Assembleia ou pela plataforma Alcance Virtual, que disponibiliza apostilas para o acompanhamento do conteúdo das aulas e atividades extras, incluindo um banco de 2 mil questões. Durante as transmissões, os alunos poderão ainda enviar suas dúvidas por WhatsApp, pelo numero (85) 99618 1198, e elas serão respondidas ao vivo pelos professores.

ACOMPANHE AO VIVO AS AULAS DO PROJETO ALCANCE

Aos sábados, das 8h ao meio-dia.

Por meio da plataforma Alcance Virtual:

Além de transmitir as aulas, plataforma disponibiliza todo material didático e atividades extras.

https://alcancevirtual.al.ce.gov.br/

Por meio do site da Assembleia:

https://www.al.ce.gov.br/index.php/comunicacao/tv-assembleia-ao-vivo/assista-ao-vivo

Pela TV Assembleia

Em Fortaleza e sua Região Metropolitana

TV ABERTA: Canal 31.1 Digital

TV A CABO: NET Canal 31.1 Digital

No Cariri

TV ABERTA: Canal 20.3

Em Sobral

TV ABERTA: Canal 31.1