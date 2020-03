Projeto do Centro Cultural do Cariri vai revitalizar prédio que já abrigou seminário e hospital

Mais um equipamento vai integrar o rol de opções culturais na região do Cariri. No dia 10 de março será aberto o certame licitatório para definir a empresa responsável pela construção do Centro Cultural do Cariri (CCC), no Crato. O valor orçado para o empreendimento é de R$ 68,4 milhões, via Secretaria da Cultura (Secult). A implantação será fiscalizada pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

“O Centro Cultural do Cariri comporá a Rede de Equipamentos Culturais da Secult-CE e faz parte de uma meta da Lei 16.026/2016 do Plano Estadual de Cultura para implantação de centros culturais no interior do Estado, compromisso do Governador Camilo Santana. O Centro Cultural do Cariri é também uma instituição que articula as políticas de acesso à cultura, de fomento à criação e circulação artística, de patrimônio cultural, de formação artístico-cultural e de produção do conhecimento”, explica Fabiano Piúba, secretário da Cultura.

O equipamento será construído em área que no passado pertenceu a edificações de arquitetura marcante, como o Seminário da Sagrada Família, fundado em 1948, e posteriormente, o Hospital Regional Manuel de Abreu, que funcionou de 1973 até 2014, quando foi desativado. As estruturas existentes hoje no local serão parcialmente aproveitadas para receber o Centro Cultural do Cariri , compreendendo uma área construída total de 12 mil metros quadrados (m²).

O projeto se volta a preservar o patrimônio e seu valor histórico. Para a composição do Centro Cultural está prevista a integração de três grandes áreas: o edifício antigo do hospital a ser restaurado, um novo bloco adjacente onde será construído um teatro de seis andares com capacidade para 500 lugares, e os arranjos exteriores formados por passeios, praça, parque e estacionamentos. O CCC contará com um pátio central (átrio), museu, biblioteca, teatro, residências artísticas, espaços para ensino, pesquisa, artesanato, exposições e workshops, duas áreas de estacionamento, além de um parque verde a ser revitalizado e entornos urbanizados. Há ainda a previsão de requalificação da Rua Vicente Máximo Feitosa.

“Será um centro cultural-parque de junção entre cultura e natureza, um espaço catalisador das instituições, manifestações e expressões da região do Cariri em conexão com o Ceará, o Brasil e o mundo em um contexto fértil em que estamos desenvolvendo a candidatura da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade”, conclui Fabiano Piúba.

O Centro Cultural do Cariri trará novas potencialidades de investimento ao Crato e cidades vizinhas, impulsionando de forma dinâmica a produção cultural, o turismo e o lazer pelo Interior do Ceará.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará