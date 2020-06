Projeto do Crato recebe R$ 243 mil para apoiar famílias na pandemia

Há 27 anos, o projeto social Verde Vida luta na promoção e defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens da zona rural de Crato. Com à pandemia da Covid-19, este trabalho, que beneficia mais de 250 pessoas, foi afetado. Para dar continuidade ao atendimento das necessidades básicas das comunidades, foi doado cerca de R$ 243 mil que serão revertidos em kits de higiene e limpeza, refeições, gás de cozinha e cestas básicas.

Com atuação desde a educação ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, o Verde Vida, sediado no Sítio Catingueira, mas que também atua em outras oito comunidades e no distrito de Ponta da Serra, realiza oficinas com participantes de cinco a 16 anos de idade. Dentre as atividades estão capoeira, instrumentos musicais, circo, reisado, informática e teatro.

Os resultados se concretizam na transformação de histórias de vida. Muitos jovens, hoje adultos e formados, retribuem o acolhimento do Projeto desenvolvendo ações no Verde Vida.