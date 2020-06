Projeto do deputado Queiroz Filho visa fornecimento de equipamentos para a execução de aulas remotas

O deputado estadual Queiroz Filho (PDT) protocolou nesta terça-feira (23), junto à Assembleia Legislativa do Ceará, um Projeto de Indicação que dispõe sobre o fornecimento de equipamentos necessários para o desempenho de execução de aulas remotas aos profissionais da educação da rede estadual de ensino.

Muitos profissionais da rede estadual não possuem equipamentos de informática, tablets, celulares e até acesso à internet banda larga, condições mínimas necessárias para que possam desempenhar o regime de aulas remotas. Sabendo que a educação é primordial na vida de nossos alunos, vejo como essencial o fornecimento de estrutura para ocasiões em que as aulas presenciais precisem ser suspensas, disse Queiroz Filho.

A propositura visa fornecer os equipamentos necessários não apenas no período da pandemia do coronavírus, que teve as aulas presenciais suspensas como medida para garantir a saúde e integridade dos estudantes, mas sempre que houver a edição de qualquer decreto ou norma que determine medidas deste tipo.

De acordo com o Projeto de Indicação, caso sancionado, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) também poderá fornecer auxílio financeiro para que profissionais da educação da rede estadual de ensino possam custear gastos relativos com a contratação de serviços de internet banda larga ou pacote de dados.