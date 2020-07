Projeto obriga instalar dispensadores de álcool gel em terminais rodoviário e aéreo

A instalação de dispensadores contendo solução de álcool gel 70% em todos os terminais de passageiros rodoviários, aéreos e marítimos do estado do Ceará, deve ser obrigatória. A proposta que está tramitando na Assembleia Legislativa prevê que, além da instalação dos dispensadores de álcool, sejam ainda fixados cartazes contendo informações educativas sobre a importância da higienização das mãos enquanto durar a pandemia do coronavírus.

Foto: Jucelino Filho

O projeto de lei de n° 175/20 é do deputado Evandro Leitão (PDT) tem como objetivo incentivar a higienização das mãos durante a pandemia, em locais de com grande fluxo de pessoas, evitando assim, uma possível contaminação pelo novo coronavírus.

“Infelizmente, o mundo tem enfrentado a pandemia da Covid-19, que chegou ao Brasil afetando diversas pessoas pelos mais variados estados e, em muitos casos, com notícia de óbitos. A transmissão se dá pelo contato direto com as secreções de uma pessoa infectada, além da tosse, espirro, aperto de mãos ou até um objeto contaminado. Com isso, é de grande importância fazer a higienização das mãos de forma contínua”, justifica.

O parlamentar explica que, de acordo com os profissionais da saúde, não se pode perder de vista que atos simples como a desinfecção das mãos com frequência, pode salvar muitas vidas.

(*)Com informações da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.