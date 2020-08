Projeto que dispõe de fornecimento de tablets para estudantes da rede estadual é aprovado na AL

O Projeto de Indicação, de autoria do deputado Queiroz Filho (PDT), que dispõe do fornecimento de tablets e equipamentos necessários para estudantes da rede estadual de ensino, para o acompanhamento de aulas remotas durante o período de suspensão das aulas, foi aprovado nesta quinta-feira (27), na Assembleia Legislativa do Ceará.

Se trata de uma sugestão para o Governo do Ceará visando uma série de estudantes que não contam com estrutura, computadores, tablets, internet de qualidade, para o acompanhamento das aulas. Enquanto discutimos o retorno às atividades presenciais de maneira segura e responsável, temos que estar atentos para que o ensino chegue a esses jovens nestes tempos desafiadores, principalmente os que mais precisam, explica Queiroz Filho.

Na ocasião, o parlamentar destacou a ação integrada entre os poderes Executivo e Legislativo para garantir o ensino de maneira remota.