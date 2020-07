Projeto que prevê auxílio emergencial para trabalhadores do turismo é aprovado na Assembleia

Com o isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus, muitos setores da economia foram afetados, entre eles o de turismo. Para auxiliar os trabalhadores dessa categoria, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta quinta-feira (9) o projeto de indicação, de autoria do deputado estadual Acrísio Sena (PT), que solicita o uso dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) no auxílio de guias, informantes, condutores de turismo e bugueiros.

De acordo com o deputado, os profissionais foram extremamente impactados pela pandemia e devem ser um dos últimos a retomar o trabalho em condições normais. A diminuição da circulação de pessoas para evitar o contato e assim diminuir a possibilidade da propagação da Covid-19, afeta diretamente o setor, e que trabalha essencialmente com o deslocamento de pessoas.

O parlamentar também conseguiu, junto à secretaria Estadual de Turismo, a distribuição de cestas básicas aos trabalhadores mais carentes.