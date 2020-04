Projeto que tramita na Câmara estabelece medidas de segurança sanitária para eleições municipais

Com a finalidade de evitar a disseminação da Covid-19, tramita na Câmara dos Deputados o texto do Projeto de Lei 2001/20 estabelece medidas excepcionais de segurança sanitária a serem adotadas nas eleições municipais de 2020. Entre as medidas, o projeto, do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), prevê o uso de máscara que cubra o nariz e a boca por todos os integrantes das mesas receptoras e demais agentes envolvidos na organização e na fiscalização do processo eleitoral, durante o período em que permanecerem na seção eleitoral.

Estabelece ainda a disponibilização de álcool em gel 70% nas salas de votação; a manutenção de ambientes ventilados, com portas e janelas abertas; e a separação de salas específicas para os eleitores com mais de 55 anos de idade, os portadores de doença grave e os profissionais da saúde. Ainda segundo a proposta, a condição de saúde que implique em maior risco de infecção por Covid-19 deverá ser declarada pelos eleitores em formulário específico a ser fornecido pela Justiça Eleitoral, que poderá ainda estabelecer outras medidas para evitar aglomerações, reduzindo o risco de contágio.

Hildo Rocha observa que as eleições podem favorecer a disseminação do novo coronavírus, em razão das filas de eleitores que se formam nas seções eleitorais. “A pandemia tem exigido a adoção de medidas rígidas, tendo em vista o alto poder de contágio do vírus e a gravidade do quadro respiratório que ele pode ocasionar em muitas pessoas, em especial naquelas pertencentes a grupos de risco”, afirma o parlamentar.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias