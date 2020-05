Projeto Verde Vida, em Crato, recebe R$ 243 mil em doações do Itaú Social

O Projeto Verde Vida, na cidade do Crato, Região Metropolitana do Cariri, acaba de ser contemplado com doações do Itaú Social que chegam a R$ 243 mil. Com enfoque na promoção e defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens do meio rural, o projeto receberá kits de higiene, de limpeza, refeições, gás de cozinha e cestas básicas. Os recursos são destinados para apoiar as famílias das localidades mais impactadas pela pandemia de Covid-19.

A doação acontece após análises preliminares para identificar as regiões mais vulneráveis aos efeitos da quarentena. Para o atendimento a essas comunidades, de acordo com o Itaú Social, foram firmadas parcerias com organizações da sociedade civil (OSCs) em todo o território nacional, conferindo assim a capilaridade necessária para a distribuição dos recursos.

“Neste momento, é preciso somar esforços dos diferentes atores da sociedade, em parceria com os governos, para garantir rapidamente à população, especialmente às crianças e adolescentes, o acesso à saúde, educação, informação e alimentação”, destaca Camila Feldberg, gerente de Fomento do Itaú Social, ao destacar, ainda, que “as ações precisam ser rápidas e efetivas. Atuamos com as organizações sociais porque elas conhecem bem os territórios e as suas necessidades”.



De acordo com avaliação do Itaú Social, o Projeto Verde Vida oferece suporte e assistência integral em relação à educação, saúde, nutrição e lazer. Promove ações de incentivo à cultura, ao esporte e à preservação da natureza, além de primar pelo resgate e valorização da cultura local de raízes comunitária e popular por meio do atendimento diário em atividades diversas.

Apoio a outros estados



Os recursos direcionados a esta iniciativa fazem parte da doação de R$ 150 milhões realizada pelo Itaú Unibanco, por meio da Fundação Itaú para Educação e Cultura (que reúne Itaú Social e Itaú Cultural) e do Instituto Unibanco, anunciada em março.

Na primeira fase da doação, foram destinados R$ 24,7 milhões, que beneficiaram cerca de 34 mil famílias em 11 estados. Nesta segunda fase, estão sendo destinados mais de R$ 6 milhões para aproximadamente seis mil famílias dos estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Uma terceira fase de destinação de recursos está prevista para os próximos dias.



(*) Com informações da Assessoria de Imprensa do Itaú Social