Projetos Atleta Cidadão e Criança Cidadã disponibilizam treinos e orientações por meio digital

Os projetos Atleta Cidadão e Criança Cidadã, realizados pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece), estão publicando, diariamente, vídeos com exercícios e orientações sobre condicionamento físico e atividades lúdicas em suas redes sociais. A ideia é motivar alunos e o público em geral na manutenção de atividades multidisciplinares durante o período de isolamento social provocado pelo novo coronavírus.

Basta acessar o perfil Fetriece (https://instagram.com/fetrieceprojetos?igshid=yvqx5qktzy3l) na rede social Instagram e acompanhar as lives diárias, em dois turnos. Educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas que atuam nos projetos Atleta Cidadão e Criança Cidadã divulgam vídeos interativos com dicas e atividades que podem ser realizadas em casa. As atividades recreativas estimulam o desenvolvimento motor, cognitivo, físico e social com brincadeiras lúdicas e esportivas.

Para o titular da Secretaria do Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel), Arquimedes Pinheiro, o momento pede atenção redobrada à saúde. “A pandemia de coronavírus impôs uma nova rotina para todos. Com essa nova dinâmica de isolamento social, é fundamental tentar criar uma rotina saudável e os treinos dos professores do projeto Atleta Cidadão podem auxiliar a população”.

No combate ao sedentarismo durante o isolamento social, a educadora física e coordenadora do Projeto Atleta Cidadão, Dyonnara Farias, recomenda diferentes exercícios para cada faixa etária e nível de prática esportiva.

1. Sedentários e iniciantes



De acordo com a profissional de Educação Física, para as pessoas que estão começando a se exercitar, o ideal é estabelecer um horário do dia para realizar a atividade, podendo ser corrido ou fracionado (15 minutos pela manhã e 15 minutos pela tarde). O alongamento é essencial antes e após a atividade.

Os exercícios podem ser feitos apenas com o peso corporal. Experimente aquecer o corpo com 15 polichinelos ou com 1 minuto pulando corda.

Para fortalecer os membros inferiores, sentar e levantar da cadeira, criando um ângulo de 90 graus é uma boa escolha. Se preferir, estenda os braços para frente durante o exercício para equilibrar melhor o corpo. Já para trabalhar os membros superiores, faça apoio de frente com os joelhos fixos no chão. Dez repetições são suficientes para iniciantes.

2. Intermediários e avançados

Aqueles que já praticam algum esporte devem seguir com a rotina de treino adaptada para ambientes fechados. “A criatividade é a parte mais importante nesses dias”, sugere a educadora física Dyonnara Farias.

3. Crianças

Como têm energia de sobra, as crianças podem aliar brincadeiras com as atividades esportivas para estimular o corpo e a mente, com o auxílio dos pais ou responsáveis. Desafios de embaixadinha, pular corda, jogo de bola na garagem ou até mesmo com uma bola de meia em espaços adaptados e jogos de tabuleiro são algumas opções.

4. Idosos

“Para os idosos, deve ser enfatizada a independência das atividades de vida diária. Não deixá-los sentados em uma cadeira por muito tempo”, recomenda a educadora física. Exercícios de alongamento e circuitos de deslocamento, como andar para frente e para trás ou de um lado para o outro são muito importantes.

Sobre o projeto Atleta Cidadão

O projeto Atleta Cidadão, desenvolvido pela Secretaria do Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel) em parceria com a Fetriece, oferece à população, há mais de cinco anos, acesso gratuito ao esporte e ao lazer por meio de aulas regulares dentro das comunidades, com a realização de atividades físicas e brincadeiras com a orientação de profissionais. A iniciativa atende jovens entre 8 e 19 anos, estimulando a convivência social e a formação cidadão.

Sobre o projeto Criança Cidadã

O Projeto Criança Cidadã, desenvolvido pela Fundação da Criança e Família Cidadã (Funci) em parceria com a Fetriece, teve início em janeiro deste ano e beneficia crianças de 2 a 6 anos em situação de vulnerabilidade na Capital. O objetivo é proporcionar à primeira infância o desenvolvimento adequado através de estímulos motores, cognitivos, físicos e sociais. A iniciativa faz parte do pacote Missão Infância e conta com articulação do gabinete da primeira-dama de Fortaleza.