Prouni e Fies: MEC vai ofertar 140 mil vagas remanescentes para estudantes

Os estudantes cearenses terão mais uma chance de ingressar no ensino superior. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o Ministério da Educação irá abrir um processo seletivo para o preenchimento de 90 mil vagas remanescente do Programa Universidade para Todos e 50 mil do Fundo de Financiamento Estudantil. A seleção começa em setembro, informou Ribeiro durante participação em uma videoconferência promovida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.

As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer dos processos seletivos regulares dos programas. A disponibilidade dessas vagas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo.