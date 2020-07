Prouni: estudantes cearenses aprovados devem comprovar informações até a próxima semana

Os estudantes cearenses aprovados na primeira chamada para o Programa Universidade para Todos (Prouni) já podem conferir os resultados e confirmaram as informações junto as instituições de ensino superior. O prazo para realizar a confirmação acaba na próxima semana, dia 28.

No Ceará, foram abertas 6.863 bolsas, sendo 2.240 integrais e 4.623 parciais. Quem não foi aprovado na 1º chamada do Prouni pode conferir o resultado da 2º chamada no dia 4 de agosto.

O programa oferece bolsas de estudo parciais, que cobrem 50% da mensalidade, e integrais para cursos de graduação e de formação continuada em universidades particulares.

Em todo país, segundo o MEC, são ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior.