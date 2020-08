Prouni: estudantes têm até esta terça para comprovar informações

Os estudantes selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) terão até a próxima terça (11) para comprovar as informações enviadas. Os nomes dos selecionados estão disponíveis no site do Prouni e nas instituições de ensino participantes do programa. O Ministério da Educação divulgou na última terça o resultado dessa fase da seleção.

O programa oferece bolsas de estudo parciais, que cobrem 50% da mensalidade e integrais para cursos de graduação e de formação continuada em universidades particulares. Segundo o MEC, a primeira chamada ofertou mais de 167 mil bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior, sendo 60.551 bolsas integrais e mais de 107 mil bolsas parciais.

As bolsas que não foram preenchidas foram ofertadas nesta segunda etapa. O sistema permite que os candidatos escolham até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência.