PSD mobiliza pré-candidatos a prefeito e a vereador para convenções do dia 5 de setembro

O PSD programou para o próximo dia 5 a data para realização das convenções em que serão homologados, de forma virtual, os candidatos a vereador e a prefeito que a sigla irá lançar em cidades da Grande Fortaleza e do Interior do estado.

Como preparativos para o evento que faz parte do calendário das eleições de 2020, os dirigentes estaduais do PSD realizaram, nessa segunda-feira, por via remota, palestras e orientações para os dirigentes municipais da agremiação. O PSD, sob o comando do ex-vice-governador Domingos Filho, estará, em Fortaleza, na aliança com o PDT que ainda não definiu qual candidato lançará à Prefeitura.



Durante o evento dessa segunda, especialistas da área do direito eleitoral discutiram questões ligadas as prerrogativas legais para a legitimidade dos das convenções virtuais e as medidas para conter a propagação do vírus nos dias dos encontros do PSD.



Como palestrantes estavam o ex-juiz-eleitoral Cassio Pacheco e o advogado Leonardo Vasconcelos que tiraram dúvidas sobre como abertura de conta bancária, o passo a passo para uma convenção virtual, protocolos de segurança e, por exemplo, certidão de quitação eleitoral.

Segundo Domingos Filho, o debate foi transmitido na modalidade online para os 184 municípios e reuniu dirigentes municipais, centenas de pré-candidatos postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, lideranças regionais, aliados e filiados.