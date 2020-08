PSD programa 1º seminário virtual para discutir as eleições municipais no Ceará

O 1º Seminário Virtual do PSD – Eleições Municipais 2020 – será realizado próximo dia 7 de agosto, das 8h às 12h, com o melhor do contexto eleitoral e irá permitir um engajamento de todas as regiões do estado.

A conferência magna será com o ex-vice-governador do Ceará, presidente estadual do PSD Domingos Filho e o relator-geral do Orçamento da União, deputado federal Domingos Neto, que discursarão sobre o tema: Estratégia Eleitoral para Disputa sem Coligação Proporcional – Cálculo de Quociente e Sobras Eleitorais.

O primeiro painel será sobre a participação feminina – Mulher: Seu Lugar também é na Política – com a presidente estadual do PSD Mulher e deputada estadual, Erika Amorim, que ressalta a atuação no Legislativo e a deputada estadual, Patrícia Aguiar, reforça a importância da Mulher no Executivo.

O seminário abordará eixos temáticos de grande relevância como: Financiamento Público de Campanha, Modelo de Campanha Eleitoral Digital e Prazos, Desincompatibilização e Vedações Eleitorais. O evento é direcionado aos que disputarão o pleito eleitoral 2020 pela legenda e terá como palestrantes os parlamentares e assessores da sigla.

Para Domingos Filho, o ano de 2020 já sinaliza um resultado positivo para o PSD. O partido é o 2º maior do estado com 36 prefeitos, 15 vice-prefeitos e centenas de vereadoras e vereadores.