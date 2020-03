PSD recebe adesão de vereadores e lança pré-candidato a prefeito de Beberibe

Na manhã deste sábado (14), o PSD recebeu mais 7 vereadores em Beberibe. A adesão ocorreu no encontro regional do partido, onde foi homologada a pré-candidatura do advogado Paulo Dino à prefeitura. O evento contou com a presença do presidente estadual Domingos Filho e o deputado federal Domingos Neto, que cumprem agenda o dia todo também nos municípios de Cascavel e Icapuí.

“É com estusiamos que recebemos os novos filiados na legenda. Iremos dar continuidade ao projeto de crescimento nesta região. Sejam bem-vindos à família 55”. Saudou Domingos Filho.