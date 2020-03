Filiação partidária: PSDB Ceará inicia projeto nos municípios neste mês de março

O PSDB Ceará inicia neste mês de março o seu projeto de filiação partidária. O partido busca pessoas que tenham um perfil de quem deseja trabalhar pela construção de uma sociedade mais participativa e voltada aos interesses da população cearense.

O presidente do PSDB Ceará, ex-senador Luiz Pontes, sugere que o partido seja mais ativo nas discussões em todos os municípios e, por isso, busca pessoas inovadoras, arrojadas, empreendedoras e que queiram participar do processo político e eleitoral.

O PSDB passa por um momento de transformação e queremos a participação de todos que desejem trabalhar por um Ceará melhor, mais justo, que buscam pelo desenvolvimento do nosso estado, afirma o dirigente tucano.

Além das filiações, o PSDB realizará seminários em alguns municípios, como preparação para as eleições deste ano. O partido sempre promoveu a formação de seus membros, buscando ter candidatos preparados para trabalhar em prol da sociedade.

Quem pode se filiar?

Qualquer pessoa que queira integrar os quadros do PSDB Ceará deve comparecer a um dos diretórios municipais do partido ou no diretório estadual em Fortaleza, na Avenida Dom Luiz, 1200, Torre I, sala 404, no bairro Meireles.

Quando serão decididas as candidaturas?

Após o momento de filiação, o PSDB trabalhará os nomes para as eleições municipais deste ano, conversando com membros do partido e escolhendo quem serão os candidatos a prefeito e a vereador nas cidades, ou a quem o partido apoiará, sempre pensando no melhor para o desenvolvimento do nosso estado.

“Procuramos promover as iniciativas e propostas que tragam uma vida melhor para os cearenses. Vamos crescer para fazer do Ceará um estado com oportunidades para todos. Este é o PSDB, desde sua fundação”, pontua Luiz Pontes.