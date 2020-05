PT tem 70 pré-candidatos a prefeito em cidades do Ceará. Em Fortaleza, Luizianne é o nome para enfrentar PDT e PROS

As lideranças nacionais e regionais do PT querem lançar o maior número possível de candidatos a prefeito de capitais e de grandes colégios eleitorais para mostrar as ações e projetos que o partido realizou ao longo de 13 anos de mandatos na Presidência da República. A presença na disputa pelas Prefeituras é estratégica, também, para a sigla ganhar visibilidade e conquistar espaços com vistas à corrida presidencial de 2022. Dos 184 municípios do Ceará, em 70 cidades, segundo revelou, neste domingo, o deputado federal José Airton Cirilo, o PT já tem pré-candidatos a prefeito.

‘’Acompanhamos com toda atenção esse momento tão delicado na saúde, com a pandemia do coronavírus, mas, nos bastidores, o PT cumpre as etapas do calendário eleitoral para participarmos das eleições municipais. Vamos estar presentes com candidatos próprios em um número expressivo de municípios e, em outras cidades, faremos alianças”, expõe José Airton, ao falar sobre a presença do PT, com candidatura própria, à Prefeitura da Capital.

Com olhos voltados a curto prazo, o PT escolheu, nesse sábado, por meio de votação online, o ex-deputado federal Jilmar Tatto como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, maior colégio eleitoral do País. A escolha não agradou o comando nacional da sigla que ainda tem esperanças de convencer o ex-presidenciável Fernando Haddad a aceitar o convite para concorrer à sucessão do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Se, em São Paulo, a disputa pela Prefeitura ganha contornos de definição de pré-candidatura, em Fortaleza – cidade que é considerada importante para o partido, o PT caminha para lançar a deputada federal Luizianne Lins à sucessão do prefeito Roberto Cláudio (PDT). Luizianne é o único nome inscrito ao Encontro Municipal.

Terceira deputada federal mais votada nas eleições de 2018, com 173.777 votos, Luizianne ficou, também, com a terceira maior votação (111.257 votos) na Capital, atrás de outros dois parlamentares – Capitão Wagner (PROS), com 176.221 votos, e Célio Studart (PV), com 125.512 votos. Wagner e Célio, a exemplo da deputada petista, são pré-candidatos a prefeito de Fortaleza.

A força eleitoral de Luizianne, que antecedeu, em dois mandatos, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, inibiu, até o momento, o surgimento de outros pré-candidatos. Lideranças estaduais do PT irão convidar o ex-presidente Lula para participar da campanha eleitoral no Ceará, com visitas agendadas para as cidades do Crato, Juazeiro do Norte, Aracati, Russas e Fortaleza.