PTB Nacional se opõe à aliança com a esquerda em Viçosa e pode desmontar palanques em Municípios do CE

O presidente da Executiva Nacional do PTB, Roberto Jeferson, deu um duro recado aos dirigentes da sigla no Estado e nos Municípios do Ceará ao anunciar, por meio de uma publicação nas redes sociais, que vai requisitar a anulação da Convenção Municipal que oficializou uma aliança com o PT, PC do B, PSOL, PSB e PDT em apoio à candidatura do ex-prefeito Divaldo Soares à Prefeitura de Viçosa do Ceará. Divaldo, filho do ex-prefeito Evaldo Soares, tenta voltar ao comando político e administrativo do Município.

Jeferson é taxativo ao dizer que os partidos de esquerda não fazem parte da turma do PTB. ‘’Parece que os companheiros não querem entender a nossa diretriz partidária. Nós não vamos nos coligar com os partidos de esquerda’’, afirmou o ex-deputado, que, em sua publicação, deixa escrito: ‘’Nós vamos requisitar para a Comissão Provisória Nacional anular essa convenção de Viçosa’’, pontuou Jeferson, sendo ainda mais direto: PT, PC do B, PDT, Psol, PSB não fazem parte da nossa turma’’.

REFLEXO NO CEARÁ

O recado sobre Viçosa do Ceará gera apreensão em outras cidades cearenses onde o PTB é aliado ou constrói coligações com as mesmas siglas, especialmente, PDT, PC do B, PT e PSB. Em Fortaleza, à exceção do PT que caminha para lançar candidatura própria à Prefeitura, PC do B, PDT e PSB formam uma aliança que contam, inclusive, com a participação do PTB.

SOS ARNON BEZERRA

A mensagem postada pelo ex-deputado federal Roberto Jeferson fez o ex-prefeito de Viçosa, Evaldo Soares, recorrer ao amigo e aliado político Arnon Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte, para fazer a interlocução e convencer o comando nacional do PTB a repensar a decisão sobre a convenção que indicou a candidatura de Divaldo Soares à Prefeitura.

Arnon conviveu muito tempo com Roberto Jeferson quando ambos exerciam o mandato parlamentar. O filho de Arnon, Pedro Bezerra, é deputado federal pelo PTB. Evaldo espera que a mobilização o garanta a aliança do PTB com os partidos de esquerda em Viçosa do Ceará.

A decisão sobre a recomendação da direção nacional do PTB poderá angustiar ou tranquilizar os petebistas cearenses que, nesse momento, lançam candidaturas a prefeito e a vereador e fecham aliança com outros partidos em cidades do Interior e da Grande Fortaleza.