Publicada medida provisória que abre crédito para vacina contra covid-19

A medida provisória que vai viabilizar recursos para a produção de vacina contra a covid-19 foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Para isso, a MP 994/2020 abre crédito extraordinário de R$ 1,9 bilhão para o Ministério da Saúde.

A vacina está sendo desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. Um acordo com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai permitir a transferência de tecnologia na formulação, envase e controle de qualidade da substância. A meta inicial é a garantia 100 milhões de doses para o Brasil.

O acordo prevê o início da produção da vacina no Brasil a partir de dezembro deste ano e garante domínio tecnológico para que o país tenha condições de produzir a vacina de forma independente.

Se a vacina for eficaz e o cronograma previsto pelo governo se cumprir, a expectativa é que haja uma grande campanha nacional de vacinação contra a covid-19 no início do próximo ano, informou o Ministério da Saúde.

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que em todo o mundo essa é a vacina que está em estágio mais avançado, mas o ministério também acompanha pesquisas para o desenvolvimento de outros imunobiológicos e pode firmar outras parcerias para garantir a proteção dos brasileiros.

A medida provisória foi assinada na tarde de quinta-feira (6) pelo presidente Jair Bolsonaro, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Repercussão

A liberação da verba repercutiu entre senadores nas redes sociais. Elmano Férrer (Podemos-PI) foi um dos que comemoraram a notícia:

“O presidente garantiu crédito orçamentário de R$ 1,9 bilhão para viabilizar a aquisição e produção de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. A medida dá um importante passo garantir proteção para a população brasileira”, disse.

Já o oposicionista Rogério Carvalho (PT-SE) criticou o presidente, ao dizer que não se trata de uma bondade do chefe do Executivo:

“Bolsonaro é tão desumano que quer politizar a ação. A vacina é necessária e urgente! Não é uma bondade do Bolsonaro. Já basta o dinheiro do povo jogado fora com cloroquina, que pôs em risco a vida dos brasileiros, e estarmos com quase 100 mil mortes”, escreveu no Twitter.

(*)com informação da Agência Senado