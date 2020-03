Quadra chuvosa: março começa com 12 açudes sangrando no Ceará

Os números melhoraram graças as chuvas que estão ajudando no aporte hídrico do Estado. No mês de fevereiro, as precipitações ficaram 64% acima da média, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os reservatórios que estão sangrando são Gameleira, Tucunduba, Quandu, Itapebussu, Itaúna, Jenipapo, São Vicente, Acaraú Mirim, Tijuquinha, Acarape do Meio, Germinal e São Pedro Timbaúba. Os outros seis açudes do Estado que estão com a capacidade acima de 90% são Gangorra, Angicos, Várzea da Volta, Diamantino II, Sobral e Itapajé.