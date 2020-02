Quadro homicídios são registrados em Canindé nesse domingo

A violência em Canindé, continua chamando a atenção da população. Nesse domingo seis casos violentos foram registrados pela Polícia Civil, sendo quatro homicídios, uma tentativa e um roubo seguido de lesão corporal.

Ainda na madrugada foi morto a bala no residencial Frei Lucas Dolle, Hudson Ribeiro de Souza. O segundo caso aconteceu nas imediações também do residencial Frei Lucas Dolle, quando o mototaxista João Batista Bezerra da Silva, teria reagindo a um assalto e foi alvejado a bala por dois elementos que roubaram sua motocicleta, celular e dinheiro. A vítima encontra-se no IJF em Fortaleza. A sua motocicleta foi recuperada pela Polícia Civil.

Já na noite de domingo na rua Francisco Justa de Araújo com Josias Gondim, no Bairro da Santa Luzia três pessoas foram baleadas, sendo que uma morreu no local, identificada como Francisco Henrique Catunda Santos de 21 anos. Nesta ação foi baleado um outro jovem de nome Kenede, e uma moça identificada como Bruna Cecília, sendo ambos socorridos para o Hospital de Canindé e transferidos, sendo que o rapaz veio a falecer antes de chegar no IJF, já a jovem permanece internada com estado de saúde considerado estável.

Instantes após essa ocorrência, houve um homicídio na rua João Sobral na Palestina, tendo como vítima Antônio Daniel Leite Araújo de 14 anos.

Em todas as ocorrências são sempre dois homens em motocicleta que praticaram os crimes. O Núcleo de homicídios e proteção a pessoa da Delegacia Regional de Canindé está investigando os casos. Até agora ninguém foi preso.

*(Com informações do correspondente do Jornal Alerta Geral, Wellington Lima)