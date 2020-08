Quarto trecho do Anel Viário do Cariri deve ser entregue no início do próximo ano

O novo trecho do Anel Viário do Cariri, referente ao Contorno de Juazeiro do Norte – que vai do entroncamento da CE-292 (Crato) ao da CE-060 (Barbalha) –, já acumula 75% de serviços executados. Concluída a concretagem das vigas da estrutura do viaduto que passará sobre a Avenida Padre Cícero, agora as frentes de serviços se concentram na construção das alças desse viaduto e na finalização da pavimentação.

Com a necessidade de redução de equipes como medida de combate à pandemia da Covid-19, o prazo de entrega da obra foi recalculado para até o início de 2021.

Um dos maiores benefícios desta obra é que sua conclusão vai permitir que os motoristas que trafegam de Fortaleza em direção a Caririaçu acessem o Anel Viário e saiam na Av. Leão Sampaio, podendo seguir até a BR-116. Isso dá mais praticidade e conforto àqueles que se dirigem para o Sul do País ou para outros municípios do Estado, em especial no período de romaria, destaca o superintendente da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira.

As obras desta fase do Anel Viário do Cariri contemplam a pavimentação de 6,84 km da rodovia CE-060 e a construção, pavimentação e calçamento da Av. do Contorno de Juazeiro do Norte, entre as CEs 292 e 060, que dão acesso ao Crato e à Barbalha, respectivamente. São realizados serviços de drenagem, bueiros, um viaduto, sinalizações horizontal e vertical e proteção ambiental. O investimento nesta etapa é de R$ 40,5 milhões, com recursos do Governo do Ceará e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Outras duas etapas, somando três trechos, já foram entregues pela Secretaria das Cidades. O trecho 1 contemplou 3,4 km de malha viária em pista dupla, indo de Caririaçu até a ponte do Rio Salgadinho; o trecho 2, com 2,8 km de extensão, e o trecho 3, com 2,36 km, ligam a ponte sobre o Rio Salgadinho à rua Beatriz Gondim Santana e seguem até a interseção com a Av. Pe. Cícero (CE-292), na saída para o Crato. Essas duas etapas totalizam 8,56 km de via pavimentada, com dois viadutos, além de canteiro central com bueiros, ciclovias, passeios acessíveis, iluminação e sinalizações horizontal e vertical.