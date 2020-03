Quase 2 mil cearenses recebem a restituição do 3º lote da Receita Federal na próxima segunda-feira

A Receita Federal credita, na próxima segunda-feira (16), R$ 7,67 milhões nas contas bancárias de 1.975 cearenses. Destas, 1.018 são de declarações do imposto de renda da pessoa física entregues em 2019, totalizando mais de R$ 3,6 milhões. Outras 957 declarações foram entregues entre 2018 e 2012, totalizando R$ 4,04 milhões.

A restituição fica disponível no banco por um ano e se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá solicitar pela internet, por meio de um formulário eletrônico.

Além disso, para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou, ainda, consultar as informações pelo Receitafone 146.

Caso o valor não seja creditado, bastar entrar se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais) 0800-729-0001 (demais localidades).