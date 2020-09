Quase 20 milhões de beneficiários do bolsa família receberam as cinco parcelas do auxílio emergencial

A Caixa Econômica, responsável pelo pagamento do auxílio emergencial, já disponibilizou as cinco parcelas da ajuda financeira para os 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família. No total, foram R$ 75,9 bilhões em mais de 96 milhões de pagamentos para este público.

Considerado o maior programa de transferência de renda da história do país, já foram pagos R$ 184,6 bilhões para 67,2 milhões de brasileiros. Foram 261,9 milhões de pagamentos no total.

Além dos beneficiários do Bolsa Família, outros 2,5 milhões de brasileiros cadastrados pelo App/Site do Auxílio Emergencial e CadÚnico já receberam a quinta parcela, somando R$ 1,6 bilhão liberados. Ao todo, somando esses beneficiários e os do Bolsa Família, 21,7 milhões de pessoas já receberam cinco parcelas do Auxílio Emergencial, num total de R$ 16,8 bilhões.

Balanço:

A CAIXA já processou 109,1 milhões de cadastros para o Auxílio Emergencial. Foram 1,67 bilhão de visitas ao site criado para o programa; mais de 116 milhões de downloads do App Auxílio Emergencial; mais de 473 milhões de ligações para central telefônica 111 e cerca de 220 milhões de downloads do aplicativo CAIXA Tem.

O banco publica as atualizações diárias de números referentes ao pagamento do Auxílio Emergencial no link: https://caixanoticias.caixa.gov.br/.

Veja mais detalhes dos pagamentos nos quadros abaixo: