Quase 8 mil ocorrências são registradas por descumprir decreto que proíbe aglomerações

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, registrou 7.836 ocorrências por descumprimento ao Decreto Estadual assinado pelo governador Camilo Santana, como medida de combate ao novo coronavírus.



Desse número, 3.891 registros se referem a aglomerações de pessoas e 3.945, a denúncias de comércios abertos. Os dados abrangem os núcleos da Ciops em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.



Ainda de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, no mesmo período, em todo o Estado, 51 pessoas foram autuadas pela Polícia Civil por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, crime previsto no artigo 286 do Código Penal Brasileiro.