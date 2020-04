Quase dois milhões de trabalhadores recebem auxílio de R$ 600 neste sábado

A Caixa Econômica Federal libera, neste sábado (26), a grana do auxílio emergencial de R$ 600 a 1,9 milhão de trabalhadores informais que se inscreveram por meio do aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br entre 7 e 10 de abril.

No total, é pago R$ 1,2 bilhão. Fazem parte deste lote MEIs (microempreendedores individuais), contribuintes individuais do INSS e informais sem nenhum registro no governo federal.Com isso, a Caixa encerra a liberação da primeira parcela para o primeiro grupo de informais inscritos no início de abril.

Ao todo, foram analisadas pela Dataprev (empresa de tecnologia) 32 milhões de inscrições, das quais 15,2 milhões atendem às regras para ter o benefício. A grana já saiu para 13,3 milhões e, agora, para mais 1,9 milhão.O dinheiro começou a ser depositado nas contas dos trabalhadores nesta sexta-feira (25), mas só pode ser movimentado hoje.

A grana cai na conta informada na hora do cadastro. Quem recebe por poupança na Caixa poderá movimentar o dinheiro pela internet ou fazer compras no débito.

Já quem não tinha conta em banco receberá por meio da poupança digital social da Caixa. Neste caso, o valor é movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que ainda apresenta falhas nesta semana. Quem conseguir acessá-lo poderá transferir a grana para outra conta ou pagar dívidas com ele.

O saque em dinheiro só será permitido a partir de segunda (27), conforme a data de nascimento do beneficiário, respeitando calendário da Caixa. Além disso, será preciso gerar senha para sacar os R$ 600. Agora, a Dataprev analisa inscritos a partir de 11 de abril.