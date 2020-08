Quase mil catadores de 38 municípios devem receber o auxílio até dezembro

Após análise da Comissão de Avaliação, foram preliminarmente habilitados 981 catadores associados a 44 associações e/ou cooperativas para receber o Auxílio Catador, através da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA). Abriu-se, de 22 a 26 de agosto, a etapa para interposição de recursos aos catadores que não foram contemplados no resultado preliminar.

O benefício do Governo do Ceará foi instituído pela Lei nº 17.256, 31 de julho de 2020. Trata-se de um programa estadual de reforço à renda decorrente da prestação de serviços ambientais no estado do Ceará, durante o período de calamidade pública ocasionado pela covid-19. Em contrapartida, os catadores se comprometem com o incremento de atividades relativas à reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, com inquestionável impacto na proteção do meio ambiental.

O Programa prevê o pagamento pela SEMA de auxílio financeiro, no valor de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, em 6 parcelas fixas, até 31 de dezembro de 2020, aos catadores associados ou cooperados do Estado.

As regras foram publicadas pela SEMA no Edital N.01/2020, que estabelece as regras, datas e documentos para participação dos catadores no Programa de Reforço à Renda. Os catadores habilitados das associações e/ou cooperativas são de 38 municípios cearenses, a saber:

1. Altaneira

2. Aracati

3. Barbalha

4. Brejo Santo

5. Camocim

6. Canindé

7. Caridade

8. Choró

9. Crateús

10. Crato

11. Eusébio

12. Forquilha

13. Fortaleza

14. Graça

15. Groaíras

16. Iguatu

17. Independência

18. Juazeiro do Norte

19. Jucás

20. Limoeiro do Norte

21. Maracanaú

22. Maranguape

23. Massapê

24. Meruoca

25. Monsenhor Tabosa

26. Morada Nova

27. Moraújo

28. Nova Olinda

29. Pacatuba

30. Pacujá

31. Quixadá

32. Quixeré

33. Russas

34. Santana do Acaraú

35. Senador Sá

36. Sobral

37. Tabuleiro do Norte

38. Várzea Alegre

De acordo com o Edital, se a solicitação do auxílio foi indeferida, a associação e/ou cooperativa de forma representativa, e, a pedido do catador vinculado, poderá apresentar recurso, nas formas eletrônica e presencial, mediante apresentação de Formulário para Interposição de Recurso (Anexo 7 do Edital), no prazo de cinco dias a contar da data de publicação do resultado preliminar, não sendo aceitos recursos abertos fora desse prazo.

Dessa forma, nos dias 22 e 23 de agosto, a apresentação do recurso será, exclusivamente, na forma eletrônica, através do e-mail auxiliocatador@sema.ce.gov.br. Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, de forma eletrônica e na forma presencial, exclusivamente na Sede da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, na Av. Pontes Vieira, 2666, Dionísio Torres, de 9h às 12h e de 13h às 18h.

Não caberá análise do recurso quando não houver justificativa ou comprovação de novos elementos além das informações já recebidas.

O resultado do pedido de recurso será divulgado em lista a ser publicada no site institucional da Secretaria do Meio Ambiente e o resultado final será divulgado no dia 31 de agosto.