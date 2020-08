Quatro dos 10 maiores colégios eleitorais do Ceará estão na Grande Fortaleza

A Região Metropolitana de Fortaleza concentra, em 2020, quatro dos 10 maiores colégios eleitorais do Ceará. Além da Capital, Caucaia, Maracanaú e Maranguape integram a lista das cidades da RMF entre os maiores colégios eleitorais do Estado.

Dos 184 municípios do Ceará, apenas dois (Fortaleza e Caucaia) poderão ter a eleição para prefeito disputada em dois turnos. O segundo turno é realizado nas cidades com mais de 200.000 eleitores e quando um dos candidatos não atinge, no primeiro turno, mais de 50% dos votos válidos.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 6.567.760 eleitores aptos a escolher, no dia 15 de novembro, os novos prefeitos e vereadores dos 184 municípios cearenses, 2.895.499 – 44% do total, estão distribuídos entre 10 cidades (veja quadro).

O maior contingente de votantes está na Capital, onde residem, pelo menos, 1.821.382 eleitores, vindo em seguida Caucaia, com 222.128 eleitores, Juazeiro do Norte (174.604), Maracanaú (160.798), Sobral (142.091), Itapipoca (87.901), Crato (86.267), Maranguape (75.876), Iguatu (65.608) e Quixeramobim (58.844).