Quatro editais oferecem mais de R$ 5,8 milhões para impulsionar a cultura cearense

Oportunidade para os artistas e profissionais da cultura no Ceará. A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) está com inscrições abertas para quatro editais: o Edital Festival Cultura Dendicasa; o XXII Edital Ceará Junino; o Edital de Programação Artística e Cultural do Sobrado Dr. José Lourenço 2020; e o Edital Cultura Infância 2020. As inscrições são gratuitas e online, feitas pelo site de Editais da Secult: www.editais.cultura.ce.gov.br. Ao todo, são 5,8 milhões destinados à cultura no Ceará.

O Edital Festival Cultura Dendicasa: Arte de Casa para o Mundo, voltado para fomentar os conteúdos artísticos para difusão em plataformas digitais e canais de comunicação diversos, é uma ação do governo do Estado, com investimento do Fundo Estadual de Cultura (FEC) de R$ 1 milhão para seleção de 400 projetos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada. Os conteúdos artísticos irão compor uma programação especial de difusão em plataformas digitais e meios de comunicação diversos, com a finalidade de promoção e movimentação da economia artística, criativa e cultural do Estado, no contexto de enfrentamento do Coronavírus, incentivando a sustentabilidade de artistas, grupos, coletivos, companhias e demais profissionais e empreendimentos culturais do Ceará. As inscrições seguem abertas até 10 de abril de 2020.

Já o XXII Edital Ceará Junino está com inscrições abertas até 15 de abril. Serão selecionados 145 projetos de todo o Ceará, por meio do Edital, que traz um investimento no valor total de R$3.014,800,00. O Edital Ceará Junino se constitui como uma ação continuada de fomento à valorização de grupos e manifestações próprias do ciclo juninocomo, quadrilhas juninas adulta, infantil e da diversidade, festival regional dentre outrasexpressões da cultura tradicional popular.

O terceiro é o Edital de Programação Artística e Cultural do Sobrado Dr. José Lourenço 2020, que selecionará uma proposta de programação artística e cultural para o Sobrado Dr. José Lourenço, contemplando atividades de fomento à dinâmica de criação, produção, circulação, formação e fruição cultural no âmbito das artes visuais, em consonância com as atividades culturais já realizadas no equipamento no período de 6 meses. As inscrições seguem abertas até 20 de abril de 2020.

Por fim, com R$1,5 milhão de recursos, o Edital de Apoio a Projetos de Cultura Infância 2020 selecionará 36 projetos cearenses projetos de Cultura Infância, contemplando as diferentes linguagens e expressões artísticas, conforme determina a Lei Nº 16.322, de 18 de setembro de 2017, que institui o Plano Cultura Infância no Estado do Ceará. As inscrições são gratuitas, online, e seguem abertas até o dia 27 de abril de 2020.

