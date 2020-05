Queda de 5,3% no PIB em março ante fevereiro é a maior da série, diz FGV

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 5,3% em março ante fevereiro, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação com março de 2019, a economia teve redução de 1,1% em março de 2020.

O jornalista Carlos Alberto Alencar, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quarta-feira (20), informou que na primeiro trimestre, o PIB encolheu 1,2% em relação ao quarto trimestre de 2019. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, a atividade econômica teve ligeira alta de 0,1% no primeiro trimestre deste ano.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: