Queiroz Filho afirma que o Estado está mobilizado em adquirir mais equipamentos para profissionais da saúde

Após enviar um requerimento à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) solicitando informações sobre a distribuição de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde, o deputado Queiroz Filho (PDT) informou nesta sexta-feira (17) que obteve um retorno positivo do governador Camilo Santana e do secretário Dr. Cabeto em reunião virtual realizada nesta semana com os demais deputados estaduais.

O Estado está mobilizado em adquirir mais equipamentos de proteção individual. Com o pouco acesso ao mercado neste momento delicado, é natural que algumas medidas sejam feitas. A Escola de Saúde Pública do Ceará está enviando protocolos para todos os equipamentos de saúde detalhando os procedimentos a serem feitos, de forma a maximizar o uso, sempre com a devida proteção, disse Queiroz Filho.

O parlamentar também destacou o lançamento de edital pelo Governo do Estado para a confecção de cinco milhões de máscaras de tecido reutilizável por empresas cearenses do setor têxtil. “Trata-se de um projeto louvável, semelhante ao que a Prefeitura de Fortaleza fez, em que estão sendo produzidas três milhões de máscaras a serem distribuídas para os profissionais da saúde e para a população em geral. São mais de 22 mil famílias da Capital trabalhando nesta produção, gerando renda e valorizando a mão de obra local”, informou o deputado.

