Queiroz Filho alerta para a dificuldade de inscrição para o Enem 2020 em tempos de pandemia

Três dias após a aprovação no Senado do adiamento do Enem 2020, o Ministério da Educação anunciou, nesta sexta-feira (22), a prorrogação do prazo para inscrições para até às 23h59 de quarta-feira (27). O deputado estadual Queiroz Filho (PDT), foi às redes sociais para expor que, mesmo com as mudanças, os estudantes continuam enfrentando obstáculos.

A aprovação do adiamento do Enem certamente foi uma vitória. Mas continuaremos acompanhando o caso e solicitando ao Governo Federal que olhe para os nossos estudantes que estão sendo mais afetados pela pandemia, sem ter oportunidade de acesso à internet para estudar e realizar a inscrição. Lembrando que, mesmo com prorrogação de alguns dias do prazo, muitos alunos se inscreviam nas próprias escolas, que se encontram fechadas, disse.

Queiroz Filho fez um apelo para o maior número possível de alunos consiga se inscrever para o Exame.