Queiroz Filho alerta para a importância da manutenção do isolamento social

A fase de transição do Plano de Retomada Gradual da Economia, anunciado pelo Governo do Ceará, teve início na última segunda-feira (1). Nas suas redes sociais, o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) alertou para a necessidade da manutenção das regras de distanciamento social para que os resultados permitam que as próximas fases sejam liberadas.

Vivemos um momento desafiador que exige a conscientização coletiva, pois o coronavirus não foi eliminado. Perdemos muitas vidas e outras tantas estão em jogo. Alguns serviços voltaram a atuar, seguindo as restrições necessárias, mas o decreto de isolamento domiciliar continua valendo, principalmente para quem pode exercer suas atividades em casa, disse Queiroz Filho.

Segundo o parlamentar, trata-se de uma semana decisiva para a saúde e para a economia.