Queiroz Filho alerta para a importância da merenda escolar durante o período de suspensão das aulas da rede pública

Durante reunião extraordinária da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Ceará, realizada nesta terça-feira (17), o deputado Queiroz Filho (PDT) parabenizou a iniciativa do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza de suspender as aulas de escolas e universidades da rede pública, como parte das medidas preventivas para evitar a disseminação do coronavirus. Porém, alertou para a necessidade de informações sobre a questão da merenda escolar durante este período.

Parabenizo o governador Camilo Santana, o prefeito Roberto Cláudio, as secretarias de Saúde e Educação do Estado e Município, por essa medida necessária. Compreendo que a prioridade é a saúde do povo cearense diante de uma pandemia, algo novo para o mundo todo. Mas expresso a minha preocupação com as crianças que dependem da merenda escolar diária, visto que muitas delas têm em tal serviço a única refeição do dia. Sei que uma logística está sendo desenvolvida para não haver a descontinuidade e deixo a lembrança para a divulgação, disse o parlamentar.

Ainda segundo o presidente da Comissão de Educação, todo o esclarecimento para prevenir a propagação do Covid-19 é necessário.