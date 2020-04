Queiroz Filho destaca ações para garantir a alimentação de estudantes durante suspensão das aulas

Autor de um requerimento que solicitava a divulgação de logística da distribuição de merenda escolar para os alunos da rede estadual durante a suspensão das aulas, o deputado Queiroz Filho (PDT) elogiou nesta semana, através de suas redes sociais, as ações do Governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza no intuito de garantir a alimentação dos estudantes em tempos de isolamento domiciliar.

A Prefeitura de Fortaleza iniciou nesta semana a segunda etapa da entrega de kits de alimentação para famílias de alunos da rede municipal. Sobral também está entre os municípios que realizou essa ação. No âmbito estadual, o Governo distribuirá um vale-alimentação no valor de R$ 80 para 423 mil alunos da sua rede de ensino. Esses esforços são de grande importância para nossa gente, detalhou Queiroz Filho.

O parlamentar também ressaltou que grande parte dos 38,7 milhões de estudantes da rede pública do Brasil estão desamparados de alimentação.