Queiroz Filho destaca atitude dos estudantes que votaram pela realização do Enem 2020 em maio de 2021

O deputado estadual Queiroz Filho (PDT) destacou nesta quinta-feira (2) a postura da maioria dos estudantes brasileiros que, através de enquete virtual, votaram pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 em maio de 2021, considerando o mais justo para aqueles que não dispõem de condições ideais para estudar de maneira remota durante o período de suspensão das aulas.

Fico feliz de ver que, mesmo com toda a insistência do Ministério da Educação para que a data original do Enem 2020 fosse mantida, a noção de justiça prevalece entre nossos jovens. Vale destacar que 5,8 milhões de pessoas se inscreveram para realizar o Exame, porém, pouco mais de um milhão votou nesta enquete, o que nos faz abrir os olhos para o alto percentual de jovens que não possuem acesso à internet em casa. O adiamento nada mais é do que questão de bom senso com os que não possuem equipamentos, conexão com banda larga para estudar fora da escola, disse Queiroz Filho.