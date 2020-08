Queiroz Filho destaca iniciativas para educação durante lançamento do programa “Vamos Aprender”

Representando o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) participou nesta sexta-feira (7) do lançamento oficial do Programa Vamos Aprender, que oferecerá conteúdos educativos diários nas emissoras TV Ceará e TV Assembleia, e destacou a trabalho conjunto entre entidades educacionais para diminuir os impactos da pandemia na rotina dos estudantes cearenses.

A transmissão destas aulas certamente é um ganho para nossos alunos, pois o conteúdo chega de maneira mais dinâmica, mais fácil, lembrando que questões como infraestrutura e internet têm sido empecilhos para as atividades remotas. Mérito deste trabalho integrado entre Seduc, Undime, TV Ceará, TV Assembleia, e reforço a disponibilidade da Assembleia Legislativa a serviço dos estudantes, contando também com outras iniciativas, como o Programa Alcance, que capacita os jovens para o Enem, disse Queiroz Filho, presidente da Comissão de Educação da AL.

Reconhecemos a importância fundamental das TVs para ampliar o alcance dos estudantes aos conteúdos, que serão disponibilizados gratuitamente, por várias instituições envolvidas na parceria. Sabemos o quanto é importante, neste momento de incertezas e inseguranças, a escola estar presente na vida dos alunos, ressalta a secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela.

A presidente da Undime-CE, Luiza Aurélia Teixeira, observa que o Programa representa uma ferramenta pedagógica diferenciada.

Vivenciamos um momento inédito, em que temos várias perguntas ainda sem resposta, mas que juntos estamos encontrando as saídas para não perdermos de vista os nossos alunos, garantindo o que o Ceará faz com maestria, que é a educação pública de qualidade. Sabemos que a TV é um meio de comunicação atraente e popular, que chega às casas de quase 100% dos nossos alunos.

Vamos Aprender

O Vamos Aprender disponibiliza, gratuitamente, programas educativos para redes de ensino com conteúdo dirigido a estudantes de todas as etapas da educação básica: Educação Infantil, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. No total, são 320 programas pedagógicos disponíveis, que envolvem desde vídeos interativos, com conteúdo didático e exercícios, até textos e orientações. Todas as áreas de conhecimento são contempladas no conteúdo.

No Ceará, a programação exibida pelas emissoras terá quatro horas e meia de duração, divididas por etapas da educação básica. Na TV Ceará, a programação será transmitida de 8h às 9h e de 14h às 18h30. Na TV Assembleia, os conteúdos serão exibidos de 7h às 9h e de 16h às 18h30.

O conteúdo também ficará disponível nos sites da Seduc, da Coordenadoria de Formação Docente e Educação a Distância (Coded/CED) nos portais Aluno Online, Professor Online e Idade Certa.