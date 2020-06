Queiroz Filho destaca o papel do hospital de campanha do PV no combate ao coronavírus

Diante das notícias sobre o atraso na entrega de hospitais de campanha no Rio de Janeiro e em outras cidades, o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) destacou nesta terça-feira (16) o trabalho no hospital instalado no estádio Presidente Vargas, definindo o complexo como essencial para a diminuição da curva de casos e óbitos confirmados em decorrência do coronavírus na capital cearense.

Fortaleza virou referência por ter adotado medidas certas, no tempo certo. O hospital no PV foi construído em tempo recorde, seguindo diversos estudos técnicos sobre localização, com custo mais baixo se comparado a outras cidades. O equipamento recebeu o paciente de número mil com apenas 45 dias de funcionamento e deu alta para mais de 800 pacientes, curados com a assistência de mais de 400 profissionais, detalhou Queiroz Filho.

Na ocasião, o parlamentar também lamentou que ações de enfrentamento à Covid-19 sejam usadas para disputas políticas.