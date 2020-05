Queiroz Filho destaca projeto de enfrentamento à pedofilia no Dia de Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes

Em virtude do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes, ocorrido na última segunda-feira (18), o deputado Queiroz Filho (PDT) foi às redes sociais para destacar a importância pela conscientização do tema e relembrou o Projeto de Indicação, de sua autoria, que cria um Cadastro Estadual de Condenados por Pedofilia, que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará.

A ideia é que todo cidadão possa ter acesso às informações de pessoas condenadas pelo crime de pedofilia após transitado em julgado, com a lista ficando sob responsabilidade do Estado. Tenho convicção que seria uma importante ferramenta que viria a somar no combate efetivo aos crimes deste tipo que ocorrem, tanto na internet, como fora dela, com a devida cautela para evitar maiores exposições e julgamentos aos nomes em questão, explica Queiroz Filho.

O parlamentar falou que, com isolamento domiciliar em tempos de pandemia do coronavirus, aumentaram os casos de violência infantil.

Infelizmente temos ouvido relatos destas atrocidades. É importante que fiquemos atentos para que, tendo informações desta natureza, faça a denúncia no Disque 100 para que o caso seja apurado da maneira mais adequada, frisou.

Na ocasião, Queiroz Filho também exaltou o trabalho dos conselheiros tutelares.