Queiroz Filho destaca trabalho de governadores para resultado histórico de alfabetização no Ceará

O deputado estadual Queiroz Filho (PDT), durante a live “Aprova Fundeb no Senado”, promovida nesta quinta-feira (13) pelo Fórum Estadual de Educação do Ceará, destacou o trabalho dos governadores Cid Gomes (PDT) e Camilo Santana (PT) como essenciais para obtenção do resultado histórico de alfabetização em todos os 184 municípios cearenses.

Os números mostram que 92,7% das crianças encontram-se alfabetizadas ao término da alfabetização no Ceará. É sim uma conquista a ser celebrada, fruto do trabalho árduo desde a gestão do governador Cid Gomes, hoje senador, e continuada pelo governador Camilo Santana. Em tempos em que conferimos tantas notícias tristes, esses são avanços que merecem ser destacado, disse o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado, Queiroz Filho.

O parlamentar também destacou a necessidade de manutenção da mobilização em prol do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

É preciso democratizar o debate para que todos entendam a importância do assunto. Esperamos que o Novo Fundeb seja votado no Senado. Nós, juntamente a entidades como Aprece, Forúm Estadual de Educação, Undime, sindicatos de professores e estudantes, devemos divulgar para os novos prefeitos e secretários de Educação, visto que estamos em ano de eleições municipais.

Participaram também da reunião o senador Flávio Arns (Rede Sustentabilidade); o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Evaldo Lima (PC do B); e da presidente do Fórum Estadual de Educação, Ciza Viana.