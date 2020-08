Queiroz Filho elogia “medidas duras” do Governo do Ceará no combate à pandemia

Durante a 27ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Ceará, realizada nesta quinta-feira (6), o deputado Queiroz Filho destacou as medidas que vêm sendo tomadas pelo Governo do Estado para conter a pandemia do coronavírus, rotulando-as como “duras, porém, necessárias”, para a melhora do quadro em nível estadual.

É importante destacar a transparência e a forma como o Governo do Estado tem tratado o assunto. As medidas muitas vezes são duras, porém, são necessárias. Temos que ter fé, pois a partir destas ações, os resultados têm sido positivos em comparação com outros estados que não têm tomando providências semelhantes. Tamanha mobilização é necessária para este momento tão difícil que ainda estamos vivendo, disse Queiroz Filho.

Ainda segundo o parlamentar, os resultados são fruto de muito diálogo com variados setores.