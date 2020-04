Queiroz Filho parabeniza o Governo do Estado por isenção de contas para famílias de baixa renda

Ainda em isolamento após testar positivo para o coronavirus, o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) parabenizou a iniciativa do Governo do Estado que isenta consumidores de baixa renda das contas de água e de energia elétrica durante o período de quarentena, projeto aprovado nesta sexta-feira (3), em sessão deliberativa extraordinária remota da Assembleia Legislativa do Ceará.

“Desde o início desta crise tive a preocupação de buscar alternativas junto à Cagece e a Enel, através de requerimentos e ofícios, para que suspendessem cortes e parcelassem os pagamentos das faturas, pois sei das dificuldades enfrentadas neste momento. Parabenizo os esforços do governador Camilo Santana e a Assembleia pela agilidade na aprovação. O nosso povo não pode ficar sem os serviços essenciais”, disse.

O parlamentar também lamentou que pessoas estejam criticando por interesses políticos a utilização da estrutura do estádio Presidente Vargas (PV) para a construção de um hospital para atendimentos no combate ao Covid-19.