Queiroz Filho propõe elaboração de documento com diretrizes para o retorno das aulas presenciais

Durante a sessão deliberativa remota da Assembleia Legislativa do Ceará desta quinta-feira (9), o deputado Queiroz Filho (PDT) falou sobre a requisição da Comissão de Educação, a qual é presidente, de audiência pública para debater as medidas para o retorno das aulas presenciais. Na ocasião, o parlamentar sugeriu a elaboração de um documento com diretrizes a ser encaminhado para a Secretaria da Educação do Estado (Seduc).

Na semana passada foi realizada uma reunião com o Conselho Consultivo da Educação, com membros de diversos órgãos, e foi apresentado um material com muitas sugestões que serão necessárias para o retorno às aulas da maneira mais segura possível. Com base na discussão, proponho fazer a audiência pública para, ao final, produzir um documento que vem a ser fundamental em torno das diretrizes debatidas, explica Queiroz Filho.

Segundo o deputado, diferentes fontes devem ser consultadas para a elaboração deste documento.