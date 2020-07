Queiroz Filho propõe fornecimento de tablets para estudantes da rede estadual de ensino

Um Projeto de Indicação, de autoria do deputado Queiroz Filho (PDT), tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com o objetivo de fornecer tablets e equipamentos necessários para estudantes da rede estadual de ensino, para o acompanhamento de aulas remotas durante o período de suspensão das aulas.

Não podemos fechar os olhos para a realidade que muitos estudantes da rede estadual de ensino, não possuem equipamentos de informática, tablets, notebooks, celulares, impressoras e até mesmo o acesso à internet banda larga para que possam acompanhar a execução de aulas remotas. Portanto, é necessário o fornecimento das mínimas condições necessárias para a continuidade das atividades escolares durante o isolamento social, disse Queiroz Filho.

Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Queiroz Filho anteriormente também havia protocolado um Projeto de Indicação que dispõe sobre o fornecimento de equipamentos necessários para o desempenho de execução de aulas remotas aos profissionais da educação da rede estadual de ensino.

Caso sancionado, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) também poderá fornecer auxílio financeiro para que profissionais da educação da rede estadual de ensino possam custear gastos relativos com a contratação de serviços de internet banda larga ou pacote de dados.