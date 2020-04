Queiroz Filho requer investigação sobre retenção de respiradores pelo Governo Federal

Durante a sessão remota da Assembleia Legislativa do Estado desta quarta-feira (29), o deputado Queiroz Filho (PDT) comemorou a liminar da Justiça Federal que garantiu a entrega de 94 respiradores para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Porém, o parlamentar pediu investigação do caso para evitar possíveis interesses políticos na ordem de retenção por parte do Governo Federal.

“Enviei um requerimento à Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia para que fossem apuradas as razões pelas quais o Ministério da Saúde determinou à empresa contratada que não realizasse a entrega dos respiradores, enquanto os leitos do IJF estavam abertos para receber pacientes. A compra havia sido feita no dia 16 de março e lamento que tivemos que acionar a Justiça para adquirir esse direito”, disse Queiroz Filho.

A liminar foi resposta a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O custo total dos equipamentos é de R$ 6,4 milhões, sendo 50 respiradores solicitados pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), 24 pela Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS) e 20 pelo Instituto Doutor José Frota (IJF).