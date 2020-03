Queiroz Filho sugere a utilização da estrutura do CFO para atendimentos no combate ao coronavirus

Durante a 1ª sessão deliberativa extraordinária do Sistema de Deliberação Remota (SDR) da Assembleia Legislativa do Ceará, realizada nesta sexta-feira (20), o deputado Queiroz Filho (PDT) informou que vai enviar um requerimento ao Governo do Estado sugerindo a utilização da estrutura do Centro de Formação Olímpica do Ceará (CFO) por pessoas em situação de vulnerabilidade e atendimento médico nos casos suspeitos de contaminação pelo coronavirus.

Parabenizo o governador Camilo Santana pelo empenho incansável e pelas medidas acertadas em meio a essa pandemia. Tenho visto que muitos clubes estão abrindo as portas dos Centros de Treinamento para receber pessoas em situação de vulnerabilidade ou para dar suporte aos atendimentos médicos. Visto que o CFO conta com uma ampla estrutura de centro médico, quartos mobiliados, ginásios e estruturas cobertas, penso que ele pode ser essencial para o suporte nesses casos, disse o deputado.

Durante a sessão, Queiroz Filho sugeriu que todos os requerimentos sejam apresentados ao presidente da Casa, deputado José Sarto (PDT), para serem levados ao Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus.

Outros dois requerimentos enviados pelo parlamentar. O primeiro alerta para a necessidade de informações sobre a questão da merenda escolar durante o período de suspensão das aulas de escolas e universidades da rede pública. O outro, solicita à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) providências no sentido de minimizar os impactos financeiros da população cearense durante a quarentena.