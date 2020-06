Quem optou pelo saque-aniversário também poderá sacar os R$ 1.045 do FGTS emergencial

Os trabalhadores cearenses que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também terão direito ao saque emergencial de até R$ 1.045 neste ano. O saque emergencial do FGTS foi anunciado pelo governo para ajudar a combater a crise econômica causada pelo coronavírus.

O governo vai liberar até R$ 1.045 por pessoa, de contas ativas (emprego atual) e inativas (empregos antigos), de acordo com um calendário que segue o mês de aniversário do trabalhador. Em alguns casos, o trabalhador terá que esperar até cinco meses para sacar.

Quem aderiu ao saque-aniversário poderá, assim como os demais trabalhadores, sacar neste ano o valor de R$ 1.045. O saque-aniversário permite sacar todo ano uma fatia do saldo do FGTS. O trabalhador é livre para optar por essa modalidade, mas, se o fizer, não poderá sacar todo o valor do fundo em caso de demissão sem justa causa. Poderá sacar apenas a multa de 40%.