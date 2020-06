Quina de São João premia 21 apostas no Estado do Ceará

O Estado do Ceará tem muito para comemorar nesta segunda-feira com o registro de 22 apostas ganhadoras da Quina de São João. O prêmio total de R$ 152.585.916,24, saiu para cinco apostadores, dentre eles a cidade de Fortaleza. Dessa forma, cada um dos ganhadores vai levar 30.517.183,25. Além da Capital cearense, também terão direito ao prêmio principal apostas de Conceição das Alagoas (MG), Belém (PA), Cambé (PR) e Cotia (SP).

Na faixa de quatro acertos, o Ceará registrou mais 20 apostas premiadas com o valor de R$ 6.472,20 para cada um. As cidades de Barbalha, Crato, Fortaleza, Jaguaruana, Sobral, Viçosa do Ceará e Tianguá, registram as apostas ganhadoras.

Para o presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce), Custódio Albano, esse resultado destaca o quanto o Estado tem tido sorte nos jogos das loterias Caixa.

“O Ceará tem sempre registrado ganhadores entre os sorteios das Loterias. Isso mostra o quanto o povo daqui é pé quente, e tem a sorte caminhando sempre ao seu lado. Entre as 21 apostas ganhadoras, oito delas foram feitas por meio de bolão, o que pode ampliar ainda mais essa margem de premiados. Entre as cinco apostas do prêmio principal, registradas também na forma de bolão, totaliza 78 cotas, portanto são 78 novos milionários. Através do bolão, aumenta as chances e o quantitativo de pessoas premiados”, destacou o presidente.

O sorteio da Quina de São João aconteceu no último sábado (27) em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 07 – 17 – 29 – 55 – 78. O prêmio principal registrou 5 acertos enquanto que a quadra teve 1830 apostas ganhadoras e 139.675 apostas fizeram o terno, ganhando R$ 127,51 cada uma.

O próximo sorteio normal da Quina acontece na terça-feira, dia 29 de junho, com prêmio estimado em R$ 700 mil.