R$ 100 mil são destinados a Jati para auxiliar famílias desabrigadas

O valor foi liberado, nesta terça-feira(25), pelo Ministério do Desenvolvimento Regional que reconheceu o estado de emergência do município localizado na Região Sul do Estado.

A quantia de R$ 100,6 mil será totalmente destinada para ajudar as 2 mil pessoas que tiveram que ser retiradas de suas casa, às pressas, após uma tubulação da barragem de Jati estourar, na última sexta-feira.

O aporte foi realizada por procedimento sumário. Isso ocorre quando a situação, pública e notória, é considerada de grande intensidade.

Além da verba, uma equipe da Defesa Civil Nacional acompanha de perto a situação das pessoas afetadas pela rompimento da barragem.

De acordo com a prefeitura de Jati, algumas das casas evacuadas já começaram a receber os moradores.